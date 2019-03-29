Трагедия на ЧАЭС глазами HBO: вышел первый трейлер сериала Chernobyl

Телеканал HBO, стример популярных сериалов вроде "Игра престолов", "Настоящий детектив", опубликовал первый полноценный трейлер мини-сериала "Чернобыль".

Фильм будет состоять из пяти серий, расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и попытках выяснить ее причины. Премьера сериала запланирована на 6 мая 2019 года.

По сюжету, ведущий советский ядерщик Валерий Легасов (Джерад Харрис), руководящий правительственной комиссией по вопросам аварии, вице-премьер СССР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) и советский физик-ядерщик Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон) пытаются выяснить причины Чернобыльской катастрофы.

Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны"). Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2"), режиссером - Юхан Ренк ("Во все тяжкие").

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