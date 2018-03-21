"Сувенир из Одессы": чем заинтриговала 2 серия

Во вторник, 20 марта, на телеканале "1+1" вышла вторая серия исторического сериала "Сувенир из Одессы".

В ней зрителей перенесли в далекий 1916 год. О том, чем заинтриговала зрителей новая серия, расскажет "Обозреватель".

В центре сюжета второй серии - Елизавета Вольская, Василий Тищенко и Матвей Грач. Они -молодые одесситы, чьи пути пересекаются на границах закона, любви и войны. Каждому по-разному приходится выживать в трудные времена.

А тем временем полиция пытается поймать генерала Котовского. В серии зрители познакомятся также с братьями Гофманами. Они пытаются из фармазонщиков стать настоящими бандитами.

Посмотреть серию полностью можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", первая серия "Сувенира из Одессы" покорила зрителей.