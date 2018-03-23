"Сувенир из Одессы": 5 интересных фактов о сериале

В понедельник, 19 марта, на украинском телеканале "1+1" стартовал исторический сериал "Сувенир из Одессы", который рассказывает об аферах в криминальном мире в начале прошлого века, около 100 лет назад. Съемки сериала проходили в Киеве и Одессе, в проекте приняли участие более 80 украинских актеров.

Интересно, что творческая группа "Сувенира из Одессы" намеренно отказалась от съемок в павильоне, приняв решение отдать предпочтение историческим локациям, которые наиболее точно передают дух начала 20-го века. "Обозреватель" предлагает ознакомиться с пятеркой интересных фактов, которые остались за кадром.

Сериал "Сувенир из Одессы" Пресс-служба 1+1

1) Поскольку в сериале идет речь о событиях 100 летней давности, художнику-постановщику Александру Тетерину приходилось постоянно маскировать в кадре элементы современности. Кондиционерные блоки на фасадах зданий, например, прятали за бельем, которое одесситы так любят сушить между балконами в своих двориках. Электрические провода завивали плющом. Иногда создатели даже с разрешения полиции скручивали дорожные знаки, а после съемок устанавливали их обратно.

2) Марк Дробот - один из исполнителей главных ролей в сериале, ради съемок выучил французский. Популярный украинский актер играет в сериале шпиона Жоржа Лафара, который по сюжету выдает себя за француза, и практически вся роль была на этом языке.

"Еще на пробах я читал выдержки из сценария, но не заметил главного - над строками мелким шрифтом было написано "говорит на французском". Когда меня уже утвердили на роль и прислали текст моих сцен, я с ужасом увидел транскрипцию, и поначалу был совершенно ошарашен, поскольку никогда не соприкасался с этим языком. С того момента начались безостановочные уроки французского", - поделился артист.

Сериал "Сувенир из Одессы" Пресс-служба 1+1

3) В сериале покажут сцены похорон, несмотря на то, что артисты и представители съемочной группы часто являются суеверными людьми и, обычно, избегают сцен, где им нужно ложиться в гроб или, к примеру, садиться в инвалидную коляску. Для правдоподобности в "Сувенире из Одессы" актеры пошли на уступки, но от суеверий не отступили: по традиции, прежде чем лечь в гроб, под подушкой оставляли бутылку с алкоголем, которую после окончания съемок принято вылить.

Сериал "Сувенир из Одессы" Пресс-служба 1+1

4) Почти все костюмы для героев шили индивидуально. Даже наряды для актеров массовых сцен не брали в костюмерных. Однажды художнику по костюмам Ирине Гергель пришлось за день скупить все банные шапочки в Одессе и за ночь пошить из них около 100 ретро-шляпок.

Сериал "Сувенир из Одессы" Пресс-служба 1+1

5) На съемочной площадке часто происходили мистические совпадения. Например, во второй серии есть эпизод, в котором с городской площади крадут сигнальную пушку. Эту сцену снимали на натуре в центре Одессы. Команда заранее приехала на осмотр локации. Сама пушка была очень объемная и тяжелая настолько, что сначала были сомнения, как ее можно вообще поднять, не то, что незаметно украсть. Уже вернувшись на место через день, с удивлением обнаружили, что пушка исчезла. Правда, спустя время ее вернули - видимо, забирали на реставрацию.

Сериал "Сувенир из Одессы" Пресс-служба 1+1

Ранее "Обозреватель" представлял подборку самых уникальных мест в Киеве, где проходили съемки исторического сериала "Сувенир из Одессы".