Стали известны имена новых актеров сериала "Школа"

Продюсеры популярного украиноязычного сериала "Школа" объявили имена победителей народного кастинга, который длился несколько месяцев в социальных сетях. Счастливчиками, которые вскоре начнут подготовку к съемкам второго сезона, стали популярные украинские блогеры Даша Комарова, Роксолана Скуратко, Дмитрий Солярчин и Кристина Олексюк.

Напомним, все желающие могли попробовать свои силы и побороться за роль во втором сезоне ленты. По условиям отбора, желающие стать частью популярного сериала должны были разместить в Instagram свою фотографию с хэштегом #кастингшкола2, отметив страницу @top.school. После голосования фанатов организаторы пригласили на кастинг в Киеве около сотни участников, набравших наибольшее количество лайков. Кстати, получить желанную роль в сериале пытались дочери телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл и певицы Ольги Поляковой Мария, участники вокального проекта "Голос.Діти" Александр Миньонок и Юлия Радчук.

Дмитрий Солярчин Фото: пресс-служба

Кристина Олексюк Фото: пресс-служба

Роксолана Скуратко Фото: пресс-служба

Даша Комарова Фото: пресс-служба

Главные роли в первом сезоне ленты исполнили Янина Андреева, Никита Вакулюк, Елизавета Василенко, Александр Петренко, Ирина Кудашова, Алена Курта, Анна Тринчер, Карина Чернявская, Олег Выговский, Богдан Осадчук.

Премьера второго сезона сериала состоится уже этой осенью.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что продюсер сериала "Школа" приоткрыла занавес нового сезона.