Спойлеры! В сеть слили серию "Игры престолов"

Известный блогер TheRealFrikiDoctor слил в сеть первую серию заключительного сезона культового сериала "Игра престолов" до премьеры.

Соответствующее видео, раскрывающее сюжет, было зафиксировано в YouTube, однако вскоре было удалено, передает Super.

TheRealFrikiDoctor уже сливал в сеть подробности шестого сезона до его выхода, после чего спойлеры оказались в Twitter и Reddit. Это заметно подпортило настроение представителям НВО и актерам, а также тем, кто хотел узнать подробности только после выхода сериала. Как оказалось, сценарий был настоящим.

Далее приводим полный сюжет первой серии еще не вышедшего сезона.

Винтерфелл

В первой серии произойдет воссоединение Джона Сноу (Таргариен)и Брана (Старка), а также встреча Сансы и матери драконов Дейенерис Таргариен. Дени осознает, что ей не рады, а Бран расскажет, что Стена пала, а у Короля Ночи есть дракон.

На общем совете Джон представляет всем присутствующим Дейенерис и приказывает разослать всем воронов с вестью о Короле Ночи. Дени обводит взглядом собравшихся и видит их недовольство.

Лианна Мормонт обращается к Джону: "Не забывай, что править Севером – твоя ноша, мы выбрали тебя, а не ее", на что Сноу отвечает, что им необходимы союзники, а Дейенерис – один из самых сильных. Тирион обещает, что его сестра пришлет на помощь свою армию. Эта новость не впечатляет Совет, Санса в ярости: "Вы привели на Север не только ее, но и армию Ланнистеров?"

Санса обсуждает с Тирионом "помощь" от Серсеи и спрашивает, можно ли ей доверять. Тирион уверен, что Серсея беременна, поэтому у нее есть повод сражаться против Короля Ночи. Он пытается убедить Сансу, что его сестра изменилась и действительно хочет помочь.

Трогательное воссоединение Джона и Арьи. Джон спрашивает, пригодился ли ей кинжал, Арья кивает: "Да, пару раз". Он просит ее помочь убедить Сансу в том, что Дейенерис им нужна.

Королевская Гавань

Прибытие Грейджоя, его беседа с Ярой: Эурон говорит, что не станет ее убивать, потому что они – одна семья. Квиберн сообщает Серсее, что Король Ночи разрушил Стену и захватил дракона, что та воспринимает как хорошую новость: "Пусть все на Севере сами убьют друг друга".

Эурон показывает Серсее, что выполнил обещание почти полностью и требует свою награду. Серсея недовольна тем, как он справился с заданием, но дает ему обещанное. После близости она признается, что испытала те же эмоции, как от супружеского долга с Робертом.

Тем временем, Теон захватывает один из кораблей Эурона и освобождает Яру. Он просит у сестры, настоящей королевы Железных островов, разрешения отправиться на Север и помочь Старкам, Яра соглашается.

Винтерфелл

Давос, Варис и Тирион знают об отношениях Джона и Дени, которые становятся ближе с каждым днем. Дейенерис учит Джона летать на драконах: она выбирает Дрогона, а он – Рейгала, на которого неловко забирается и взмывает в небо. Позже на земле Джон и Дени сливаются в страстном поцелуе.

Джон беседует с Сансой, которая считает, что он не воспринимает ее всерьез. Сноу повторяет, что ищет союзников, а Санса не выдерживает: "Ты преклонил колено ради Севера или ради любви?", оставляя Джон в растерянности.

Джорах Мормонт представляет Дейенерис Сэма Тарли. Мать Драконов сообщает Тарли, что убила его отца и брата, Сэм едва сдерживает слезы. По совету Брана он решает рассказать Джону правду о его происхождении.

Сэм встречает Джона у статуи Нэда Старка и говорит, что ему не следовало искать союзника в лице Дейенерис. Джон возражает, что он теперь даже не Король Севера, выбор сделан. Сэм все объясняет, шокируя друга историей о Лианне Старк, Рейгаре Таргариене и настоящем имени Джона – Эйгон Таргариен. Сноу трудно принять новость о том, что он законный наследник Железного Трона.

Черная Башня

Тормунд и Берик говорят Эду, что Стена пала, Король Ночи вошел в Вестерос, и у него есть дракон. В Черной Башне происходит что-то странное – на стенах появляются символы (вероятно, послание от Короля Ночи). Герои спешат послать ворона в Винтерфелл, не подозревая, что благодаря Брану об опасности знают все, включая Серсею. Эпизод заканчивается прибытием Короля Ночи в Черный замок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмилия Кларк, которая сыграла Дейнерис Таргариен, заинтриговала поклонников фразой об окончании культовой ленты.

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