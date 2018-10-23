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Скандальный украинский фильм претендует на престижную премию

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Украинский художественный фильм "Мир вашему дому", выход которого в прокат сопровождался скандалом из-за российских актеров-"крымнашистов" в его составе, претендует на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Как отмечает "КП в Украине" со ссылкой на слова режиссера Владимира Лерта, с картиной уже ознакомились члены жюри.

Скандальный украинский фильм претендует на престижную премию

Фото: kp.ua

"Фильм посмотрела комиссия "Золотого глобуса". Картина им очень понравилась. 29 октября мы должны будем показать ее в кинотеатре в Лос-Анджелесе, где состоится показ для всех членов комиссии "Золотого глобуса". После этого будет понятно, попадет ли фильм в номинацию", - рассказал он.

При этом сам режиссер результаты на успех называем невысокими, так как в этом году наряду с его работой представлены довольно сильные конкуренты.

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Напомним, фильм "Мир вашему дому!" снимали при поддержке Госкино суммой в размере 8,8 млн грн. Картину показали на открытии кинофестиваля "Молодость. Пролог", однако в прокат она вышла в октябре 2017 года со скандалом, в ходе которого ленту назвали "псевдоукраинской" и потребовали запретить.

Все дело в том, что одну из главных ролей в фильме сыграл российский актер Евгений Князев, ранее подписавший обращение российских деятелей культуры в поддержку путинской политики в отношении Украины - то есть фактически одобривший агрессию и оккупацию. Изначально эту роль должен был исполнить Богдан Ступка. Но после смерти актера Лерт был вынужден искать замену и в 2013 году пригласил на эту роль Князева.

Фильм снимали на русском языке, поскольку половину ролей исполняли российские актеры. В прокат картина вышла в украинском дубляже.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский фильм получил Гран-при престижного фестиваля в Польше и теперь сможет бороться за "Оскар" в 2020 году.

Объекты
киноукраинское кино
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