Скандал вокруг фильма о педофилии Майкла Джексона получил продолжение

Режиссер документального фильма о поп-короле Майкле Джексоне "Покидая Нетландию" Дэн Рид отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг ленты.

Как сообщает The Hollywood Reporter, он заявил, что заявления семьи музыканта о публичном линчевании не соответствуют содержанию картины.

"Я бы сказал, что это, несомненно, документальный фильм. Я вообще не описывал Джексона в фильме – думаю, если вы посмотрите его, заметите, что это история о двух семьях, и Джексон является элементом этой истории. Но я вовсе не стремлюсь охарактеризовать его. Это не фильм о Майкле... Сам фильм рассказывает о сексуальном насилии, о том, как происходит сексуальное насилие, а также о его последствиях", – отметил Рид.

Родственники Джексона заявили, что не могут "просто стоять в стороне, пока продолжается публичное линчевание, а твиттер-стервятники и другие, которые никогда не встречали Майкла, преследуют его".

Рид ответил на обвинения семьи короля поп-музыки, что каждый раз, когда где-то играет его песня, родные получают с этого прибыль. Потому режиссеру непонятно, почему они так отреагировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм о Майкле Джексоне повествует о показаниях двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл "Нетландия".

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