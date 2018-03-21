Сериал о Чернобыле снимут не в Украине: названа причина

Мини-сериал "Чернобыль", работой над которым занимается телеканал HBO совместно со Sky, снимут в Литве, а не в Украине.

Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич объяснила, с чем связан отказ от съемок истории о трагедии на ЧАЭС в Украине, передает "Новое время".

"Выбор Литвы, как площадки для съемок больших дорогостоящих кинопроектов не удивителен и не является первым прецедентом. Так, например, уже был снят сериал "Война и мир" производства компании Weinsten. Такие страны как Литва входят в группу так называемых стран low production capacity, где с целью привлечения больших проектов создана эффективная система tax incentives (налоговый возврат) в размере 20%. Кроме того, страна предоставляет англоязычный персонал, и для такого проекта как сериал о Чернобыле можно найти русскоязычных актеров, если по сюжету будет такая необходимость. Вывод: это оптимальное сочетание стоимости производства и качества услуг", - объяснила Синькевич.

Чернобыль Дни24

Кроме того, продюсер назвала факторы, которых не хватает в Украине для съемок подобных проектов.

"Очень жаль, что в Украине такие проекты пока не снимаются, хотя в новом законе о кино предусматривается система рибейтов в размере 16%, но, увы, система пока не заработала в связи с недофинансированием сферы кино. Важным фактором (привлечения крупных проектов. - Ред.) может стать увеличение финансирования для системы рибейтов, повышение квалификации кадров, особенно англоязычного персонала", - добавила продюсер ОМКФ.

Напомним, в фокусе сериала "Чернобыль" окажутся люди, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии и расследовании с целью выяснения ее обстоятельств.

Как сообщал "Обозреватель", ранее радиоактивным отходам из Чернобыля нашли необычное применение.