Сериал "Когда прошлое впереди": где смотреть все серии онлайн

На украинском телеканале "1+1" состоялась премьера многосерийной мелодрамы "Когда прошлое впереди", которая рассказывает трогательную историю об отношениях простой девушки с сыном крупного чиновника.

Премьерную серию показали в понедельник, 10 июня. Всего сериал будет насчитывать 12 эпизодов, сообщили на сайте телеканала.

Сериал "Когда прошлое впереди" "1+1"

"Это история о жизни простой девушки Тамары, которая превращается в кошмар после знакомства с сыном мэра. Судьба дарит ей шанс начать все с начала, но попрощаться с прошлым – труднее, чем казалось", – заинтриговали разработчики сериала.

Сериал "Когда прошлое впереди" "1+1"

Съемками сериала занимались компании FILM.UA и Intra Communications, большинство эпизодов были отсняты в Киеве.

Смотреть сериал "Когда прошлое впереди" онлайн

Сериал "Когда прошлое впереди" "1+1"

В Украине сериал доступен на официальном сайте "1+1", а также на их YouTube-канале (видео опубликованы ниже).

Первая серия:

У Тамары Ерошиной (главная героиня) обычные мечты: карьера врача в столице, счастливая семья. Девушка после выпускного в мединституте собирается выехать в столицу. В Тамару влюблен сын мэра города Сергей Лупарев. Человек привык получать все, что захочет, и намерен получить и саму девушку силой. Сергей приглашает Тамару на дачу, где подсыпает ей наркотики и насилует. Отец парня, узнав о случившемся, вне себя от злости, однако намерен решить эту проблему.

Вторая серия:

Отец Сергея предлагает родителям Тамары написать заявление на сына в полицию или женить их детей. Тамара, в свою очередь, ненавидит Лупарева и страдает, замуж выходить не хочет. Родители девушки живут бедно, поэтому из маргинальных причин убеждают дочь принять предложение Лупарева. Тамара из-за отсутствия денег и давление родителей вынуждена все же согласиться. Впоследствии, после замужества, жизнь Ерошиной превращается в настоящий кошмар. Два года они живут как чужие люди: Лупарев хоть и любит девушку, но постоянно изменяет ей. Когда Сергей узнает, что Тамара не хочет от него детей, он ее бьет. Она же в целях самозащиты бьет мужа вазой по голове.

Третья серия:

Тамара убегает из дома. Кирилл, старший брат Сергея, решает воспользоваться случаем и убивает брата. Ведь он всю жизнь ненавидел его и считал виновным в своей инвалидности. Надежду на то, что Тамаре удастся начать новую жизнь, разбивает страшная новость о том, что мужчину находят убитым. Девушку объявляют в розыск. Полиция ищет ее по приказу Лупарева-старшего. Ерошина понимает, что ее могут искать, и старается не попадать на глаза правоохранителям.

Четвертая серия:

Тамара решает переехать в Москву и на автостанции знакомится с девушкой, которая помогает ей изменить внешность. По дороге автобус попадает в аварию, все пассажиры погибают, а живой остается только Тамара. Девушка оказывается в больнице в тяжелом состоянии, все ее документы сгорели. Лупарев намерен отомстить Тамаре и хочет убедиться: живая она или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеканал "1+1" опубликовал трейлер полнометражной исторической драмы "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа-бестселлера Василия Шкляра.

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