Самые ожидаемые сериалы лета 2019: топ-5

В 2019 году завершилось множество сериалов, которые полюбились зрителям со всего мира. В мае все увидели финал "Игры Престолов" и "Теории большого взрыва", а летом любители провести время за просмотром многосерийных историй увидят продолжение щекочущего нервы "Рассказа служанки" и атмосферной фантастики "Очень странные дела".

Так, кроме продолжения любимых историй зрителей ожидает несколько горячих премьер. OBOZREVATEL приготовил читателю список сериалов, которые выйдут на экраны летом 2019 года.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Когда они нас видят

Кадр из сериала "Когда они нас видят"

Мини-сериал режиссера Авы Дюверней основан на реальных событиях. Эта драма из 4-х серий расскажет о судебном деле над подростками, которых ложно обвиняют в изнасиловании женщины в Центральном парке в 1989 году. Действия в сериале начинаются с первого допроса подозреваемых, а заканчиваются с вынесением оправдательного приговора в 2014 году.

Дата выхода: 31 мая.

Благие знамения

Кадр из сериала "Благие знамения"

Сериал является экранизацией фантастического романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. Действие разворачивается в 2018 году. Демон Кроули и ангел Азирафелем, успев прикипеть к жизни на Земле, стремятся предотвратить пришествие антихриста и заодно финальную битву между Раем и Адом.

Дата выхода: 31 мая.

Рассказ служанки 3

Рассказ служанки in-rating.ru

Сериал "Рассказ служанки" снят по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд. В третьем сезоне Джун в исполнении Элизабет Мосс возвращается в Гилеад, чтобы возглавить протестное движение. Новый сезон будет состоять из 13 серий. Сериал снимали в Торонто, а также в Вашингтоне.

Дата выхода: 5 июня.

Беверли Хиллз 90210

Беверли Хиллз 90210 gordonua.com

Культовый молодежный сериал вернется на экраны в виде мини-шоу под названием "90210". В новом проекте Fox снимутся все актеры из старого состава. Через 19 лет после окончания оригинального сериала, актеры играют не своих персонажей, а взрослые версии самих себя.

Дата выхода: 7 августа.

Очень странные дела

Кадр из сериала "Очень странные дела"

После длительного перерыва создатели сериала "Очень странные дела" подтвердили дату премьеры третьего сезона – 4 июля. Действие в третьем сезоне будет происходить через год после событий предыдущего. Основной актерский состав наряду с Милли Бобби Браун, Вайноной Райдер и Дэвидом Харбором пополнится новыми актерами, включая Майю Турман-Хоук.

Дата выхода: 4 июля.

Как ранее писал OBOZREVATEL, британская академия кино и телевизионных искусств назвала победителей ежегодной премии Bafta TV Awards. Так, лучшим сериалом 2019 года стал "Убивая Еву". Джоди Кормер, которая сыграла в нем одну из ведущих ролей, победила в номинации "Лучшая женская роль первого плана".

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