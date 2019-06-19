"Россия – не СССР": актер из "Чернобыля" жестко отчитал Москву за "наезды"

Британский актер Джаред Харрис, который снялся в роли Валерия Легасова в сериале HBO "Чернобыль", раскритиковал нападки России и ее вмешательство в дела Украины.
Соответствующий жесткий комментарий о том, что современные коммунисты России обвинили ленту в клевете, он дал "Апострофу".
"Это не странно, история разворачивается в Советском Союзе, хотя затрагивает по большей мере Украину и Беларусь. Хотя меня удивляет, почему Россия берет на себя решения, которые принимались в СССР. Советского Союза уже давно нет, и Россия, как Украина и Беларусь, уже давно независимая страна. И я не понимаю, почему в России эти обвинения принимают на свой счет. Обвиняется ведь Советский Союз", – заявил актер.
Валерий Легасов в сериале "Чернобыль"
Кадр из фильма
По его словам, в период, который описывается, люди жили в Москве под руководством совершенного другого правительства. Потому сейчас воспринимать все на свой счет не имеет смысла.
"Это было правительство СССР, его уже давно нет, есть демократия. И очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это то же самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30-40-х", – сравнил он.
Валерий Легасов в сериале "Чернобыль"
Кадр из фильма
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019 Далее эпизоды выходили по понедельникам - всего 5 серий.
В Украине в связи с популярностью заявили, что это может привлечь туристов со всего мира, что положительно повлияет на украинскую экономику.
Кроме того, сериал стал самым популярным на сайте IMDb, что является настоящим показателем качества.
Однако в России картину признали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и лжи.
В частности, ленту раскритиковали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Позже появилось объяснение, почему Кремль так набросился на сериал HBO. Дело заключается в том, что он продемонстрировал цену лжи власти СССР, а теперь и России.
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