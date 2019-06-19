"Россия – не СССР": актер из "Чернобыля" жестко отчитал Москву за "наезды"

Британский актер Джаред Харрис, который снялся в роли Валерия Легасова в сериале HBO "Чернобыль", раскритиковал нападки России и ее вмешательство в дела Украины.

Соответствующий жесткий комментарий о том, что современные коммунисты России обвинили ленту в клевете, он дал "Апострофу".

"Это не странно, история разворачивается в Советском Союзе, хотя затрагивает по большей мере Украину и Беларусь. Хотя меня удивляет, почему Россия берет на себя решения, которые принимались в СССР. Советского Союза уже давно нет, и Россия, как Украина и Беларусь, уже давно независимая страна. И я не понимаю, почему в России эти обвинения принимают на свой счет. Обвиняется ведь Советский Союз", – заявил актер.

Валерий Легасов в сериале "Чернобыль" Кадр из фильма

По его словам, в период, который описывается, люди жили в Москве под руководством совершенного другого правительства. Потому сейчас воспринимать все на свой счет не имеет смысла.

"Это было правительство СССР, его уже давно нет, есть демократия. И очень странно, что Россия так печется о репутации Советского Союза. Это то же самое, что Германия отстаивала бы идеи национал-социализма 30-40-х", – сравнил он.

Валерий Легасов в сериале "Чернобыль" Кадр из фильма

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