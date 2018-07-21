Режиссера "Стражей галактики" со скандалом уволили из Disney

Студия Walt Disney разорвала контракт с режиссером Джеймсом Ганном, который работал над серией экшенов "Стражи галактики".

Как отмечает The Verge, решение уволить постановщика в студии приняли после того, как консервативные пользователи Twitter обратили внимание к старым постам Ганна, которые сочли оскорбительными. Очевидно, режиссер не сможет снять третью часть "Стражей".

Джеймс Ганн

В сообщениях, опубликованных в 2009 и 2010 годах, режиссер шутил на тему изнасилований и педофилии, что было неоднозначно принято пользователями Twitter. Отмечается, что в последнее время Ганн также выступал в соцсетях с активной критикой президента США Дональда Трампа.

"Оскорбительные заявления, которые были обнаружены в Twitter Джеймса, не отвечают и несовместимы с ценностями нашей студии. Мы разорвали деловые отношения", - прокомментировал скандал глава Walt Disney Алан Хорн.

В свою очередь, Ганн заявил, что сожалеет о грубых шутках в Twitter, и что сегодня они якобы "не соответствуют тому, каким человеком он является сейчас".

"Кто следил за моей карьерой, те знают, что я с самого ее начала позиционировал себя как провокатор. Я снимал кино и шутил на запретные и табуированные темы. Я часто говорил, что за это время изменился сам, изменились моя работа и мой юмор", - отреагировал Ганн.

Отмечается, что Ганн уже начал работу над сценарием "Стражей галактики-3" и планировал приступить к съемкам фильма осенью. Выход нового фильма на экраны ожидался в 2020 году.

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