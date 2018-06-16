Путин простился с режиссером Говорухиным: фото и видео церемонии

В Москве 16 июня началась церемония прощания с режиссером Станиславом Говорухиным.

В Преображенскую церковь Храма Христа Спасителя приехал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Церемонии прощания началась в 9:00. В 13:00 состоится отпевание, после чего режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Путин на церемонии прощания с Станиславом Говорухиным 360tv

Среди первых пришедших проститься с режиссером были глава концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, композитор Игорь Крутой и певец Александр Розенбаум.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Станислав Говорухин умер в возрасте 82 лет 14 июня. СМИ распространили предварительную информацию о причине смерти режиссера.

Сообщалось, что Говорухин, вероятно, скончался от острой сердечной недостаточности. Однако позже российский политик и лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о неизлечимом заболевании.

Коллеги Говорухина, актеры, певцы и другие представители культуры РФ вспомнили о режиссере в беседах с журналистами и на страницах соцсетей.