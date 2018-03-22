Продюсер сериала "Школа" приоткрыла занавес нового сезона

Во втором сезоне сериала "Школа", который снимает телеканал "1+1", появятся новые герои, которые повлияют на сюжетные повороты.

При этом, принять участие в кастинге нового сезона сериала может любой желающий. О том, что ожидает зрителей в продолжении проекта, рассказала продюсер сериала Ольга Слисаренко газете "Факты".

"В новых сериях второго сезона произойдут многочисленные сценарные повороты.10-й "Б" станет выпускным классом. В ленте появятся новые герои — ученики 10-го "Б". Зрители узнают, с кем будет Паша, — с Никой или Лолой. В этом треугольнике может появиться и четвертый человек, который будет мешать героям построить счастливые отношения. Кроме того, во втором сезоне станет известно, вернется ли Алекс из Америки, смогут ли они с Катей быть вместе, как сложится жизнь у Дарины Петровны, найдет ли она личное счастье", - заинтриговала Слисаренко.

Сериал "Школа" Liveam.TV

Отметим, что премьера второго сезона сериала "Школа" состоится на канале "1+1" осенью 2018 года.

Для того, чтобы принять участие в кастинге, достаточно заполнить анкету на сайте канала, снять видеовизитку и ждать приглашения на пробы. Отметим, что команда проекта ищет харизматичных людей в возрасте от 16 до 40 лет. Они должны на собственном опыте пережить сериальные истории или столкнуться с похожими проблемами в жизни. Преимущество для участия в кастинге — умение уверенно держаться перед камерой, владение украинским языком, музыкальными инструментами или другие таланты.

Как сообщал "Обозреватель", ранее юная актриса сериала "Школа" поразила судей "Голоса країни".