Премьера экшна "Хеллбой" прошла в кинотеатрах Multiplex в Киеве и Одессе

Сразу в двух кинотеатрах Multiplex - в киевском ТРЦ Комод и одесском Gagarinn Plaza - состоялся допремьерный показ комедийного экшна "Хеллбой" режиссера Нила Маршалла.

Первыми фильм посмотрели звездные гости и настоящие любители комиксов. Кроме того, во время премьеры были подбиты итоги конкурса фан-арта, посвященного Хеллбой. Художники со всей Украины прислали более 220 работ, среди которых победила иллюстрация Николая Шевченко. Он получил консоль Sony Playstation 4 Slim от сети магазинов Алло.

Лента "Хеллбой", которая стартует в украинском прокате 11 апреля, рассказывает о демоне из ада, который помогает людям бороться со злом. На этот раз Хеллбой отправляется в Англию на встречу с женой Мерлина, кровавой королевой. От исхода этой битвы зависит доля всего мира. Фильм создан по сценарию Эндрю Косби на основе популярного комикса Майка Миньйоли.

Главные роли в ленте cыграли: Милла Йовович, Дэвид Харбор и Иэн Макшейн.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся