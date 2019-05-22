Предсказание сбывается? Всплыло знаковое видео из "Слуги народа" об уходе МВФ

В последней серии третьего сезона популярного сериала "Слуга Народа 3. Выбор" показали знаковый момент об уходе Международного валютного фонда из Украины, который может совпасть с реальностью.

В конце эпизода главный герой, президент Василий Голобородько, которого сыграл новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, выступает с мощной речью, которая влияет на жителей страны (чтобы посмотреть этот момент, проскролльте до конца страницы).

"Слуга народа" - Василий Голобородько кадр из фильма

"Наконец-то Украина – едина. Мы строим, восстанавливаем, модернизируем, наши дороги мосты, заводы… Мы оставляет страну с огромными долгами. Мы должны миру 163 миллиарда долларов. Наш бюджет прозрачен. Все, что мы могли отдать – отдали. Но денег нет. И как быть дальше?... Может попытаться изменить ход нашей истории? Обрести независимость, не на бумаге. Отдать все долги. Во имя нашего будущего, наших детей, внуков, будущих поколений, чтобы мы никогда не были людьми второго сорта, живущими в стране третьего мира. Отдать долги – это наша миссия. Если у нас не получится, наша совесть будет чиста. Мы хотя бы попробовали", – говорит герой.

"Слуга народа" - финальная речь Василия Голобородько скриншот

В конце говорится, что необходимая сумма была собрана в течение недели. Гору золота люди принесли на Майдан. "Долг был полностью погашен. Украина обрела истинную независимость".

"Слуга народа" - люди снесли на Майдан золото Кадр из видео

Видео – "Слуга народа", 3 сезон, речь Голобородько

Напомним, что МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Видео – "Слуга народа – 3" – смотреть полный эпизод

20 мая советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко рассказал, что Украина сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ. По его словам, в стране есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более $20 млрд золотовалютных резервов.

Он также добавил, что после парламентских выборов Украина может договориться с Международным валютным фондом о новой программе финансирования, либо пересмотреть старую.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 21 мая начала работу миссия Международного валютного фонда. Эксперты фонда проведут встречи с представителями правительства и по итогам работы должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

22 мая Министр Кабинета министров Александр Саенко опроверг свои слова о том, что миссия МВФ досрочно прекратила работу в связи с изменением ситуации в стране.

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