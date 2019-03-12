Похороны Этуша: появилось фото актера в гробу

Во вторник, 12 марта, в Москве попрощались с актером театра и кино, народным артистом СССР Владимиром Этушем. 9 марта он умер в возрасте 96 лет.

Гражданская панихида состоялась на сцене Театра имени Вахтангова, с которым актер сотрудничал более 70 лет. В сети появились первые фотографии церемонии, в том числе и снимки артиста на смертном одре.

Фото: mk.ru

Проститься с Владимиром Этушем пришли сотни почитателей его таланта, а также коллеги по театру и киноплощадке: актеры, продюсеры, режиссеры и другие знаменитости РФ.

Новости Стали известны подробности последних месяцев жизни Этуша

За плечами народного артиста СССР десятки театральных и кино- ролей. Самые знаменитые: Саахов в "Кавказской пленнице", стоматолог Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию".

Фото: mk.ru

Фото: mk.ru

Фото: mk.ru

Как писал ранее OBOZREVATEL, в мае 2018 года Этуша экстренно госпитализировали в Москве. Ему стало плохо на отдыхе в Италии.

В ноябре "Бенефис" с участием 96-летнего Этуша был отменен в связи с плохим самочувствием актера. А впервые после болезни он появился на сцене в декабре 2018 года. Владимир Этуш скончался в прошлую субботу. Похоронят актёра на Новодевичьем кладбище.

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