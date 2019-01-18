''Оскар-2019'': названы вероятные фильмы-претенденты

Эксперты в области кино назвали наиболее вероятных претендентов на главную награду киноиндустрии — премию "Оскар", вручение которой состоится в США 24 февраля.

Согласно информации Gold Derby, награду в категории "Лучший фильм" могут получить картины "Звезда родилась", "Рома" или "Зеленая книга".

Фото: time.com

Самые высокие шансы на победу за месяц до премии критики дают мюзиклу Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018), ремейку одноименного фильма 1976 года. В нем главные роли исполнили Купер и поп-исполнительница Леди Гага.

По сюжету, опытный кантри-музыкант Джексон Мейн однажды знакомится с неизвестной певицей Элли, у которой явно есть талант. Элли находится на грани — она уже готова отказаться от своей мечты стать великой певицей. Джексон влюбляется в нее и решает помочь ей прийти к успеху. Однако по мере того, как музыкальная карьера Элли выходит на совершенно новый уровень, их роман начинает трещать по швам.

Довольно высокие шансы у мексиканской ленты Альфонсо Куарона "Рома" (Roma, 2018).

Сюжет фильма рассказывает о мексиканской семьи среднего класса, живущей в начале 1970-х. Отец редко бывает дома, мать воспитывает четырех детей, опираясь на помощь двух служанок из Индии. Судьбу героев переламывают студенческие волнения во время католического праздника 10 июня 1971 года, когда демонстранты были расстреляны солдатами.

Тройку лидеров замыкает нашумевший фильм Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book, 2018).

Картина повествует о малообразованном итальянце Тони, который в 1962 году теряет работу вышибалы в клубе. С большой неохотой он устраивается водителем к утонченному пианисту-афроамериканцу Дону Ширли. Вместе они отправляются в тур по Америке. Имея совершенно разные идеалы, эрудированному пианисту и грубому вышибале тяжело ужиться вместе, но проблемы сегрегации и ужасающая несправедливость, с которыми они сталкиваются в дороге, объединяют их.

В списке возможных претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" присутствует и комедия Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite, 2018) о периоде царствования английской королевы Анны в XVIII веке. А также "Черный клановец" (BlacKkKlansman, 2018) режиссера Спайка Ли о противостояние темнокожего полицейского и его напарника с преступной группировкой, и фантастический боевик "Черная пантера" (Black Panther, 2018) Райана Куглера о соперничестве за уникальный металл, в которое вмешивается дух саванны.

Актеры Кристиан Бэйл ("Власть"), Брэдли Купер и Рами Малек ("Богемская рапсодия") по оценкам кинокритиков, имеют самые высокие шансы получить награду в категории "Лучший актер".

Фото: vanityfair.com

Номинанты на премию "Оскар" будут объявлены уже 22 января, а 91-я церемония вручения золотых статуэток состоится 24 февраля в Голливуде.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Американская киноакадемия рассматривает вариант проведения 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" без ведущего. Отмечается, что если организаторы не найдут подходящую кандидатуру на место комика Кевина Харта — это будет первый раз за последние 30 лет, когда премию проведут в формате шоу SNL (Saturday Night Live — вечерняя музыкально-юмористическая передача), где ведущими были бы сразу несколько приглашенных актеров.

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