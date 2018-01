"Оскар-2018": объявлены номинанты на премию

Во вторник, 23 января, в Лос-Анджелесе (США) объявили претендентов на получение главной награды Американской киноакадемии "Оскар".

"Обозреватель" публикует полный список картин и актеров, претендующих на награду.

Лучший фильм

"Зови меня своим именем"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Прочь!"

"Леди Берд"

"Призрачная нить"

"Секретное досье"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшая мужская роль

Гари Олдман ("Темные времена")

Тимоти Чаламет ("Зови меня своим именем")

Дэниел Калуя ("Прочь")

Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить")

Дэнзел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.")

Лучшая женская роль

Салли Хокинс ("Форма воды")

Марго Робби ("Тоня против всех")

Сирша Ронан ("Леди Берд")

Мерил Стрип ("Секретное досье")

Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучший режиссер

Кристофер Нолан, "Дюнкерк"

Джордан Пил, "Прочь" Грета Гервиг, "Леди Берд"

Пол Томас Андерсон, "Призрачная нить"

Гильермо дель Торо, "Форма воды"

Лучший оригинальный сценарий

"Любовь — болезнь"

"Прочь"

"Леди Берд"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший адаптированный сценарий

"Зови меня своим именем"

"Горе-творец"

"Логан"

"Большая игра"

"Ферма "Мадбаунд"

Лучший художник-постановщик

"Красавица и чудовище"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

Лучшая операторская работа

"Бегущий по лезвию 2049"

"Темные времена"

"Дюнкерк"

Ферма "Мадбаунд"

"Форма воды"

Лучшие костюмы

"Красавица и чудовище"

"Темные времена"

"Призрачная нить"

"Форма воды"

"Виктория и Абдул"

Лучший звуковой монтаж

"Малыш на драйве"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Лучший звук

"Малыш на драйве"

"Бегущий по лезвию 2049"

"Дюнкерк"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Дорогой баскетбол"

"Прием в саду"

"Лу"

"Негативное пространство"

"Отвратительные рифмы"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Начальная школа Де-Калба"

"Одиннадцать часов"

"Мой племянник Эммет"

"Тихий ребенок"

"Все мы: человечество"

Лучший саундтрек

"Дюнкерк"

"Призрачная нить"

"Форма воды"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучшие визуальные эффекты

"Бегущий по лезвию 2049"

"Стражи Галактики 2"

"Конг: Остров черепа"

"Звездные войны: Последние джедаи"

"Планета обезьян: Война"

Лучший монтаж

"Малыш на драйве"

"Дюнкерк"

"Тоня против всех"

"Форма воды"

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший грим и прически

"Темные времена"

"Виктория и Абдул"

"Чудо"

Лучшая мужская роль второго плана

Ульям Дефо ("Проект "Флорида")

Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Ричард Дженкинс ("Форма воды")

Кристофер Пламмер ("Все деньги мира")

Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Новости Назван лучший фильм ужасов 2017 года

Лучший фильм на иностранном языке

"Фантастическая женщина" (Чили)

"Оскорбление" (Ливан)

"Нелюбовь" (Россия)

"О теле и душе" (Венгрия)

"Квадрат" (Швеция)

Лучший документальный короткометражный фильм

"Эддит + Эдди"

"Рай - пробка на 405 шоссе"

"Героин"

"Навыки ножа"

"Остановка движения"

Лучший анимационный фильм

"Босс-молокосос"

"Добытчица"

"Тайна Коко"

"Фердинанд"

"Ван Гог. С любовью, Винсент"

Лучший документальный фильм

Abacus: Small Enough to Jail

"Лица, деревни"

"Икар"

"Последние люди Алеппо"

"Стронг-Айленд"

Лучшая песня

Mighty river — "Ферма "Мадбаунд"

Mystery of love — "Зови меня своим именем"

Remember me — "Тайга Коко"

stand up for something — "Маршалл"

This is me — "Величайший шоумен"

Как сообщал "Обозреватель", по итогам "Оскара-2017" в номинации "Лучший фильм года" победил "Лунный свет".