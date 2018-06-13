Полякова и Астафьева окажутся в одной постели

Украинская компания F Films совместно с латвийской Platforma Films начала работу над продолжением фильма "Свингеры".

В сиквеле герои комедии готовятся к Новому году и в праздничную ночь стремятся осуществить свои сексуальные желания. "Свингеры-2" выйдут на киноэкраны с 5 декабря.

Новости Оля Полякова женила 200 пар молодоженов

Актерский состав пополнится и новыми именами, однако главных героев, как и в первой части, сыграют Оля Полякова, Михаил Кукуюк, Даша Астафьева, Вячеслав Довженко, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский.

На этот раз авторы обещают пикантную сцену между героинями Оли Поляковой и Даши Астафьевой, а вот при каких обстоятельствах две звезды окажутся в одной постели, можно будет узнать уже в декабре.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Оля Полякова стала хэдлайнером праздничного концерта "Лига звезд", собрав 25 тысяч зрителей в самом сердце столицы.