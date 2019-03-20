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''Однажды в Голливуде'': вышел долгожданный трейлер фильма Тарантино

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В YouTube опубликовали первый трейлер девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо, в главных ролях.

Как стало известно ранее, в съемках также приняли участие Марго Робби, Аль Пачино и звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" Люк Перри, который ушел из жизни в марте этого года. Проект Тарантино стал для актера последним.

Действие фильма происходит в 1969 году и рассказывает о бывшей звезде телевизионных вестернов (Ди Каприо) и его постоянном дублере (Питт), которые пытаются выжить в новом Голливуде. При этом они живут по соседству с Шэрон Тейт (Робби) — актрисой и моделью, убитой сообщниками Чарлза Мэнсона.

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"Однажды в Голливуде" станет первым фильмом Тарантино, над которым режиссер трудится без участия продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальном насилии и домогательствах. Премьера фильма ожидается в августе 2019 года.

''Однажды в Голливуде'': вышел долгожданный трейлер фильма Тарантино

Фото: imdb.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, студия Pixar показала полноценный трейлер долгожданного анимационного фильма "История игрушек 4". На большие экраны мультфильм выйдет 21 июня 2019 года.

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Персоны
Квентин ТарантиноЛеонардо ДиКаприоБрэд ПиттАль ПачиноМарго Робби
Место
СШАГолливуд
Теги
кинотрейлерфильм
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