''Один дома'' по-украински? Вышел первый трейлер комедии с Вирастюком и Ефросининой

В сети представили первый трейлер украинской комедии "Пригоди S Миколая", в котором снялись украинская телеведущая Маша Ефросинина и стронгмен Василий Вирастюк.

Как отметили авторы ролика, производством фильма занималась компании Big Hand Films (при поддержке Госкино), в прокат картина выйдет 13 декабря (видео смотрите ниже).

Фото: youtube.com

"К второкласснику, чья семья только переехала в дом в Карпатах из большого города, накануне Дня Святого Николая, неожиданно является сам Николай. На самом деле это вор в костюме волшебника. Мальчику удается объединиться с сестрой-подростком и местными ребятишками, чтобы победить бандита и спасти настоящего святого", - рассказали авторы в описании к видео в YouTube.

Как выяснил портал "Медіаняня", название картины в ходе работы менялось несколько раз.

"По задумке создателей, проект трижды менял название. Первое, рабочее название "Декабрьская сказка", делавшее акцент на атмосфере зимних праздников, уступило место названию "Пригоди С. Миколая", как истории одного из главных героев картины, и наконец фильм стал "Пригодами S Миколая". Мы хотели помочь аудитории пройти путь восприятия Супер Миколая от Святого до Супергероя и заявить об определенной синонимичности этих понятий в фильме", - рассказала журналистам продюсер Мария Каэль.

Режиссером ленты стал Семен Горов, роли также сыграли Григорий Боковенко, Презимислав Кипрянський, Максим Лукач, Иванна Бородай, Вячеслав Рак и другие.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские фильмы покажут на престижном кинофоруме в Канаде. Обе картины созданы международными командами при поддержке Госкино Украины.