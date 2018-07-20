Одесский кинофестиваль-2018: названы первые победители

Жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI назвало победителей Национального конкурса Одесского кинофестиваля - 2018 (ОМКФ).

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook. Так, лучшей полнометражной картиной стала "Дельта" Александра Течинского. Лучшим короткометражным фильмом стал "Магнитная буря" Игоря Ганского.

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"Победители получили дипломы от членов жюри FIPRESCI - Сергея Васильева-младшего, Роберта Гортона, Саньина Пейковича", – сказано в сообщении.

"Дельта" Александра Течинского является документальным фильмом. В нем показываются жители села Вилково Одесской области и их быт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клип диджея Авичи, отснятый в Киеве, была номинирован на награду MTV Video Music Awards-2018.