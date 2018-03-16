Новый трейлер "Мстителей: Война бесконечности" привел в восторг поклонников Marvel

В пятницу, 16 марта, в сети представили финальный трейлер одной из самых ожидаемых картин о вселенной комиксов Marvel "Мстители: Война бесконечности".

Всего за несколько часов ролик, опубликованный на YouTube-канале Marvel Entertainment, собрал более 3 миллионов просмотров, вызвав неподдельный восторг поклонников саги.

"Обозреватель" публикует видео, а также самые забавные комментарии фанов Marvel.

"Возьмите мои деньги"

"Как всегда, мурашки, мурашки и снова мурашки"

"Ну вот, теперь я буду несколько недель подряд снова и снова смотреть этот трейлер"

"Заберите все мои деньги, но покажите мне этот фильм сейчас"

"Буду смотреть этот трейлер пока не выйдет фильм. Кто со мной?"

Насколько известно, сюжет фильма "Мстители: Война бесконечности" расскажет зрителю о вторжении на Землю титана Таноса, в связи с чем над группой супергероев нависнет серьезная угроза. Железный Человек, Черная Пантера, Капитан Америка, Халк, Доктор Стрэндж, Стражи Галактики, Тор и другие любимчики фанатов Marvel поборются с общим врагом, который вознамерился уничтожить половину Вселенной.

Релиз саги в Украине запланирован на май 2018 года. Режиссерами фильма выступили братья Энтони и Джо Руссо.

Как сообщал "Обозреватель", в сети вышел первый трейлер фильма по роману Жадана "Ворошиловград".