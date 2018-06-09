Николай Костер-Вальдау прокомментировал финал "Игры престолов"

Актер Николай Костер-Вальдау, которого поклонники знают по роли Джейме Ланнистера в "Игре престолов", описал финал сериала всего тремя словами.

В Skype-интервью GoldDerby Николай Костер-Вальдау рассказал немало интересного для поклонников "Игры престолов" - порассуждал об отношениях своего героя с Серсеей, о возможном романе Джейме с Бриенной (Гвендолин Кристи), а затем, когда его попросили описать финал "Игры престолов" в 3 словах, ответил: "Удивительный. Масштабный. Душераздирающий".

Затем актер продолжил: "Я бы мог выбрать и 3 других слова! Ну, например… "Удовлетворительный. Шокирующий. И еще раз – душераздирающий".

Как сообщает Popcornnews, в заключение интервью Костер-Вальдау вскользь упомянул еще одну интересную деталь: что на съемки одного-единственного эпизода потратили больше 2 месяцев – 73 дня.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", прокомментировала сюжет восьмого сезона, который станет последним и выйдет на экраны в 2019 году.