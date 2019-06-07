"Не аплодировали": реальный герой Чернобыля раскрыл детали опасной операции

Водолаз из сериала "Чернобыль" от НВО Алексей Ананенко, который за героизм сейчас получает надбавку в размере 456 гривен, рассказал подробности реального спуска под взорвавшийся реактор АЭС.

В интервью "ВВС-Украина" он вспомнил, как ему и еще двум "добровольцам" Борису Баранову и Валерию Беспалову позвонили и поставили задачи.

По его словам, правительственная комиссия решила спустить воду из резервуаров под ректором, которая там накопилась, чтобы это не вызвало непредсказуемые последствия. Это можно было сделать только открыв задвижки в тоннеле на глубине трех метров под станцией.

Миссия выпала на смену Ананенко, который работал в тот день, и знал, где расположены заслонки. Ему, Баранову и Беспалову не предлагали вознаграждений за операцию.

"Фактором риска было облучения от воды, так как никто не знал, как будет меняться ее активность на пути продвижения вглубь коридора, и поэтому нельзя было спрогнозировать величину полученной дозы", – рассказывал он в одной из статей.

Отличия от сериала

В интервью Ананенко уточнил, что просил гидрокостюмы для защиты от воды. Однако лица, как было показано в сериале, они не защищали. У "чернобыльских водолазов" были обычные респираторы "Лепесток", которые вовсе не мешали разговаривать.

Реальный спуск ВВС / GETTY

Каждый из них имел при себе по два ионизационных дозиметра: один на груди, другой на лодыжке. Он вспомнил, что операция прошла достаточно быстро и легко. Воды было по щиколотку, задвижки были с табличками и открылись без проблем.

Спуск в сериале SKY UK LTD/HBO

"Просто открыли задвижки и сразу появился шум. Мы поняли – вода ушла. И нам оставалось только вернуться и подняться", – пояснил Ананенко.

Он вспомнил, что проблемы с высоким "радиационным давлением" были у входа в транспортный коридор разрушенного четвертого блока. Тогда они получили короткую команду двигаться очень быстро. Серьезного облучения им удалось избежать. Также сцена в сериале с выходом дайверов оказалась не совсем точной.

Ананенко в 1980-х SKY UK LTD/HBO

"Никто никому не аплодировал. Это была обычная работа, кто будет аплодировать? И водку никто не пил, я вообще не пил. Героями не чувствовали, чувствовали себя как обычно", – добавил он.

Ананенко в сериале SKY UK LTD/HBO

Петр Порошенко и Алексей Ананенко Medialeaks

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