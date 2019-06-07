"Не аплодировали": реальный герой Чернобыля раскрыл детали опасной операции

Водолаз из сериала "Чернобыль" от НВО Алексей Ананенко, который за героизм сейчас получает надбавку в размере 456 гривен, рассказал подробности реального спуска под взорвавшийся реактор АЭС.
В интервью "ВВС-Украина" он вспомнил, как ему и еще двум "добровольцам" Борису Баранову и Валерию Беспалову позвонили и поставили задачи.
По его словам, правительственная комиссия решила спустить воду из резервуаров под ректором, которая там накопилась, чтобы это не вызвало непредсказуемые последствия. Это можно было сделать только открыв задвижки в тоннеле на глубине трех метров под станцией.
Миссия выпала на смену Ананенко, который работал в тот день, и знал, где расположены заслонки. Ему, Баранову и Беспалову не предлагали вознаграждений за операцию.
"Фактором риска было облучения от воды, так как никто не знал, как будет меняться ее активность на пути продвижения вглубь коридора, и поэтому нельзя было спрогнозировать величину полученной дозы", – рассказывал он в одной из статей.
Отличия от сериала
В интервью Ананенко уточнил, что просил гидрокостюмы для защиты от воды. Однако лица, как было показано в сериале, они не защищали. У "чернобыльских водолазов" были обычные респираторы "Лепесток", которые вовсе не мешали разговаривать.
Реальный спуск
ВВС / GETTY
Каждый из них имел при себе по два ионизационных дозиметра: один на груди, другой на лодыжке. Он вспомнил, что операция прошла достаточно быстро и легко. Воды было по щиколотку, задвижки были с табличками и открылись без проблем.
Спуск в сериале
SKY UK LTD/HBO
"Просто открыли задвижки и сразу появился шум. Мы поняли – вода ушла. И нам оставалось только вернуться и подняться", – пояснил Ананенко.
Он вспомнил, что проблемы с высоким "радиационным давлением" были у входа в транспортный коридор разрушенного четвертого блока. Тогда они получили короткую команду двигаться очень быстро. Серьезного облучения им удалось избежать. Также сцена в сериале с выходом дайверов оказалась не совсем точной.
Ананенко в 1980-х
SKY UK LTD/HBO
"Никто никому не аплодировал. Это была обычная работа, кто будет аплодировать? И водку никто не пил, я вообще не пил. Героями не чувствовали, чувствовали себя как обычно", – добавил он.
Ананенко в сериале
SKY UK LTD/HBO
Петр Порошенко и Алексей Ананенко
Medialeaks
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019 Далее эпизоды выходили по понедельникам - всего 5 серий.
В Украине в связи с популярностью заявили, что это может привлечь туристов со всего мира, что положительно повлияет на украинскую экономику.
Кроме того, сериал стал самым популярным на сайте IMDb, что является настоящим показателем качества.
Однако в России картину признали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и лжи.
В частности, ленту раскритиковали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Позже появилось объяснение, почему Кремль так набросился на сериал HBO. Дело заключается в том, что он продемонстрировал цену лжи власти СССР, а теперь и России.
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