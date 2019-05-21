Названы самые интересные персонажи "Игры престолов"

В ночь на понедельник, 20 мая, в 4 часа утра состоялась премьера 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов". Финальный эпизод стал причинной для ссор в сети, а также дал поклонникам саги повод, чтобы вспомнить всех персонажей сериала.

Издание Independent выяснило, кто из 70 участников саги больше всего полюбился поклонникам.

Игра Престолов RT

В десятку самых любимых персонажей вошли Бриенна, Санса и Арья Старк, а также Сандор Клиган. Пятое место неожиданно занял Джоффри Баратеон, сын Серсеи и Джейми Ланнистера. Его отец оказался на третьем месте, а Тирион Ланнистер — на втором.

Тирион Ланнистер ИноСМИ

Возглавила список самых интересных и любимых персонажей сериала Серсея Ланнистер. Противоречивость ее поступков лишь усилила симпатии ее фанатов.

Серсея Ланнистер Art-assorty.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, легально посмотреть "Игру престолов" в Украине можно через следующие ресурсы: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv и Sweet.tv. Эти сервисы не нарушают авторские права и законодательство. Качественная озвучка на украинском и русском языках появляется на следующий день после премьеры.

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