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Названы самые интересные персонажи "Игры престолов"

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В ночь на понедельник, 20 мая, в 4 часа утра состоялась премьера 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов". Финальный эпизод стал причинной для ссор в сети, а также дал поклонникам саги повод, чтобы вспомнить всех персонажей сериала.

Издание Independent выяснило, кто из 70 участников саги больше всего полюбился поклонникам.

Игра Престолов

Игра Престолов

RT

Новости
Фанатам не смотреть: чем закончился культовый сериал "Игра престолов" (Осторожно, спойлер!)

В десятку самых любимых персонажей вошли Бриенна, Санса и Арья Старк, а также Сандор Клиган. Пятое место неожиданно занял Джоффри Баратеон, сын Серсеи и Джейми Ланнистера. Его отец оказался на третьем месте, а Тирион Ланнистер — на втором.

Тирион Ланнистер

Тирион Ланнистер

ИноСМИ

Возглавила список самых интересных и любимых персонажей сериала Серсея Ланнистер. Противоречивость ее поступков лишь усилила симпатии ее фанатов.

Серсея Ланнистер

Серсея Ланнистер

Art-assorty.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, легально посмотреть "Игру престолов" в Украине можно через следующие ресурсы: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv и Sweet.tv. Эти сервисы не нарушают авторские права и законодательство. Качественная озвучка на украинском и русском языках появляется на следующий день после премьеры.

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Игра Престолов
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Игра престолов 8
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