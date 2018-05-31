Названы лучшие сериалы начала 2018 года

Издание Time назвало лучшие телешоу первого полугодия 2018 года.

В перечень вошли художественные сериалы, документальные многосерийные фильмы и телевизионные передачи. Рейтинг был опубликован на сайте журнала.

В список попал вышедший в мае 2018 года мини-сериал "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. В нем рассказывается история англичанина, который пытается преодолеть свои пагубные пристрастия и побороть внутренних демонов.

Также в перечне — документальная сага "Дикая-дикая страна" о жизни коммуны Раджнишпурам в США, руководимой индийским мистиком Ошо.

Помимо этого, кинокритики отметили второй сезон антиутопии "Рассказ служанки" с Элизабет Мосс, новую часть "Атланты" с Дональдом Гловером, триллер о наемной убийце с русскими корнями "Убивая Еву" и сериал о борьбе американских силовых ведомств с Усамой бен Ладеном "Призрачная башня".

В перечень также вошли ситком "Чемпионы" и перезапущенное в 2018-м телешоу "Американский идол".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее критики назвали лучший фильм 2017 года.