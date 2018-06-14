Названа дата прощания со Станиславом Говорухиным

Прощание с российским режиссером Станиславом Говорухиным, который умер после продолжительной болезни в четверг, 14 июня, состоится в субботу, 16 июня, в Москве.

Прощальная церемония начнется в 9 часов утра. О месте мероприятия пока ничего не известно. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет РИА "Новости".

"Кто хочет проститься с Говорухиным, могут это сделать в субботу с 9 часов. Более подробную информацию мы в течение сегодняшнего дня доведем до всех фракций", - заявил Володин на заседании.

Станислав Говорухин Life.ru

Новости Стало известно о смертельной болезни Станислава Говорухина

Станислав Говорухин - депутат Госдумы, актер, сценарист, режиссер, автор фильмов "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", "Конец прекрасной эпохи" и других.

Он умер в санатории "Барвиха" после продолжительной болезни.

Ранее OBOZREVATEL предлагал вспомнить самые резкие фразы Станислава Говорухина об Украине.