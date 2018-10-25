Назван лучший фильм ужасов в истории кино

Культовая картина Стэнли Кубрика "Сияние" (1980), снятая по роману американского писателя Стивена Кинга, названа лучшим фильмом ужасов в истории кинематографа.

Рейтинг из 100 картин данного жанра составили критики портала IndieWire.

Кадр из фильма "Сияние" (1980)

Сюжет фильма "Сияние" рассказывает о писателе, который вместе с женой и сыном приезжает в огромный отель, пустующий в зимний период, и устраивается в нем на работу смотрителем. После этого в отеле начинают происходить мистические и пугающие события. Главные роли в картине Кубрика исполнили Джек Николсон и Шелли Дюваль.

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В первую десятку рейтинга величайших фильмов ужасов также попали "Техасская резня бензопилой", "Ребенок Розмари", "Изгоняющий дьявола", "Хэллоуин" 1978 года, "Психо", "Глаза без лица", "Нечто", "Чужой" и "Ночь живых мертвецов". В сотне лучших есть и один советский фильм - "Вий" Константина Ершова и Георгия Кропачева (1967).

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