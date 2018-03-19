Нарушили закон: украинский телеканал угодил в скандал из-за смерти Табакова

Телеканал "Интер", который неоднократно попадал в скандалы из-за трансляции пропагандистских фильмов и концертов со сторонниками "русского мира", посвятил целый день своего эфира умершему российскому актеру Олегу Табакову.

Как напомнили в Facebook-сообществе "Бойкот российского кино", таким образом канал нарушил Закон Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку звезда советского кино внесен в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Как известно, Табаков, которого на "Интере" назвали "человеком безграничного обаяния и многогранного таланта", публично одобрял аннексию Крыма, и в 2014 году был одним из деятелей культуры РФ, которые написали письмо в поддержку оккупации полуострова.

"Мне кажется, это справедливо. Если бы наши украинские братья были бы поразумнее, они бы не стали дискутировать на эту тему (аннексию Крыма - ред.). Наоборот, надо было сказать: "Простите нас, Христа ради! Мы на халяву купились". Потому что никакого отношения Крым к Украине залэжной и нэзалэжной не имеет", - заявлял он.

Также актер называл украинцев "убогими".

"И так-то стыдно за те мерзости, которые они делают, убивая людей и разрушая их жилища. А как-то откликаться на них — нет, нет, нет. Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня одна четверть крови — украинская... Я жалею их. Они в каком-то смысле убогие... Во все времена их лучшие представители интеллекта, литературы — они по сравнению с русскими были где-то на второй и третьей позиции... А сейчас стыжусь и неловко, неловко... Положение не исправишь...", - процитировали слова Табакова в сообществе.

Как сообщал "Обозреватель", ранее "Интер" оскандалился, показав в эфире ряд советских фильмов с участием актеров, которые поддержали оккупацию Донбасса и аннексию Крыма.