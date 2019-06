На съемках фильма о Бонде прогремел взрыв: что известно о ЧП

На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв, в результате чего пострадал один из членов команды.

В официальном блоге проекта в Twitter уточнили, что инцидент произошел на студии Pinewood, а пострадавший получил легкую травму.

"Во время съемок контролируемого взрыва на площадке "Бонд 25" на студии Pinewood была повреждена внешняя часть съемочного павильона. Обошлось без серьезных ранений, однако один член съемочной группы получил небольшую травму", – уточнили в ведомстве.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK