Multiplex и Fander высоко оценили украинский фильм “Давай, танцуй”

Первый украинский танцевальный экшен вышел в прокат на прошлой недели, но уже показал себя на рынке довольно неплохо. За первый уикенд фильм собрал бокс офис в 3,3 млн гривен, среди которой доля рынка кинопроката сети кинотеатра Multiplex 53%.

“Фильм “Давай, танцуй” с непростой историей: его начали снимать еще в 2014 году, потом наступил кризис и финансирование было заморожено, съемки прекратились. Наконец-то, в этом году фильм вышел на экраны, и он действительно достоин внимания зрителей. Мне не импонируют экшен фильмы о танцах, поэтому я не ожидал ничего хорошего от сюжета, но “Давай танцуй” мне понравился, а это значит, что фильм необходимо посмотреть не только тем кто любит танцы, а в принципе всем поклонникам качественного кино с классным юмором и забавной сюжетной линией.- делится генеральный директор Multiplex, Виталий Писаренко.

“Когда Виталий Писаренко сказал, что фильм "Давай, танцуй!" лучше классики танцевальных фильмов "Шаг вперед", я не поверил. Появляются качественные украинские фильмы, но я не думал, что мы уже можем снять фильм, который действительно будет на одном уровне с лучшими голливудскими лентами. Прислушавшись к рекомендациям, сходил в кино на "Давай, танцуй!" и абсолютно не пожалел. Это динамичный, интересный, смешной украинский фильм с крутыми танцевальными постановками.

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