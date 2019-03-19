Мультфильм "Свинка Пеппа" угодил в сексистский скандал: что произошло

Пожарная бригада Лондона обвинила популярный британский мультсериал "СвинкаПеппа" в сексизме.

По данным The Telegraph, скандал разгорелся из-за одного из эпизодов, где создатели ленты использовали в отношении мамы-свинки слово fireman ("пожарный") в мужском роде.

Ведомство усмотрело в этом оскорбление, "устаревшую и стереотипную гендерную формулировку". Более того, бригада заявила, что это мешает усилиям по набору большего числа женщин-пожарных.

"Вы оказываете огромное влияние на детей, используя устаревшие стереотипные гендерные формулировки, которые мешают молодым девушкам становиться пожарными", – сказано в сообщении к эпизоду, вышедшем в эфир в 2009 году, где рассказчик говорит: "Мамочка Свинья одета как пожарный".

Уточняется, что в Лондоне проводится кампания под названием "Противопожарный сексизм", направленная на устранение гендерного дисбаланса в профессии. Только 354 из пяти тысяч пожарных в городе являются женщинами.

"Мы должны бросить вызов устаревшему языку, который, как показывает наше исследование, мешает молодым девушкам и женщинам рассматривать пожаротушение как полезную и профессиональную карьеру", — сказал представитель бригады в комментарии изданию.

"Свинка Пеппа" Кадр из видео

В сети разгорелись споры на эту тему, ведь не все пользователи поддержали обвинения в сексизме.

"Вы никогда не смотрели шоу должным образом. Госпожа Кролик делает в нем почти все. Она владелица магазина, пилот вертолета, спасательница. Дайте ей отдохнуть, дайте кому-то другому заняться вопросами пожаров", – написал один из пользователей.

А создатели "Свинка Пеппа" Entertainment One решили никак не комментировать журналистам разгоревшийся вокруг эпизода скандал.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно европейские критики рассмотрели в популярном российском мультсериале "Маша и Медведь" элементы кремлевской пропаганды.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!