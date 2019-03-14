''Мстители. Финал'': Marvel презентовал новый эпичный трейлер

Компания Marvel выпустила новый трейлер картины "Мстители: Финал".

Примечательно, что ролик наполовину состоит из отрывков предыдущих фильмов киновселенной: "Железного человека", "Капитана Америка" и "Войны бесконечности" (трейлер на русском смотрите ниже).

Главным интригующим моментов видео оказалось появление в сюжете супергероини Капитана Марвел. Она, как того ожидают поклонники, поможет Мстителям победить злодея Таноса, который уже успел уничтожившего половину Вселенной в предыдущей части фильма.

В ролике также появлялись Соколиный Глаз и Человек-муравей. Выход фильма в прокат ожидается уже в апреле 2019 года.

Первый трейлер на русском:

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