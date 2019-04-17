"Мстители. Финал": когда выйдет в Украине, трейлеры и все факты о фильме

25 апреля 2019 года на экраны выйдет четвертый фильм о Мстителях, который будет носить название "Финал". Такое "имя" лента получила не просто так - она станет последней для многих героев киновселенной Marvel.
OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что известно о предстоящей премьере.
Без Табу
Дата выхода
Фильм появится в мировом прокате 25 апреля. В Украине премьера также запланирована на эту дату. Отметим, что забронировать или приобрести билет на премьерный показ новых "Мстителей" уже практически невозможно: билеты раскупили за считанные дни.
Кадр со съемок
MyFilms.pro
Сюжет
Кевин Файги, босс Marvel Studios неоднократно заявлял, что трейлеры и рекламные ролики четвертых "Мстителей" покажут не более 15 минут хронометража фильма, поэтому уловить хоть что-то из сюжета очень сложно. Из трейлеров фильма можно понять, что оставшиеся после сражения с Таносом Мстители решили вступить с ним в бой еще раз и вернуть уничтоженных им людей.
Актерский состав
В четвертом фильме о Мстителях заявлены следующие актеры:
Бри Ларсон — Капитан Марвел;
Карен Гиллан — Небула;
Скарлетт Йоханссон — Черная Вдова;
Брэдли Купер — Ракета;
Крис Хемсворт — Тор;
Крис Эванс — Капитан Америка;
Эванджелин Лилли — Оса;
Том Холланд — Человек-паук;
Роберт Дауни мл. — Железный человек/Тони Старк;
Джош Бролин — Танос;
Пол Радд — Человек-муравей;
Трейлеры
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали первый полноценный трейлер, в котором появилась Капитан Марвел. Она воссоединится со Мстителями, чтобы бороться с Таносом.
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