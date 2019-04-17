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"Мстители. Финал": когда выйдет в Украине, трейлеры и все факты о фильме

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25 апреля 2019 года на экраны выйдет четвертый фильм о Мстителях, который будет носить название "Финал". Такое "имя" лента получила не просто так - она станет последней для многих героев киновселенной Marvel.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что известно о предстоящей премьере.

"Мстители. Финал": когда выйдет в Украине, трейлеры и все факты о фильме

Без Табу

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Дата выхода

Фильм появится в мировом прокате 25 апреля. В Украине премьера также запланирована на эту дату. Отметим, что забронировать или приобрести билет на премьерный показ новых "Мстителей" уже практически невозможно: билеты раскупили за считанные дни.

Кадр со съемок

Кадр со съемок

MyFilms.pro

Сюжет

Кевин Файги, босс Marvel Studios неоднократно заявлял, что трейлеры и рекламные ролики четвертых "Мстителей" покажут не более 15 минут хронометража фильма, поэтому уловить хоть что-то из сюжета очень сложно. Из трейлеров фильма можно понять, что оставшиеся после сражения с Таносом Мстители решили вступить с ним в бой еще раз и вернуть уничтоженных им людей.

Актерский состав

В четвертом фильме о Мстителях заявлены следующие актеры:

  • Бри Ларсон — Капитан Марвел;

  • Карен Гиллан — Небула;

  • Скарлетт Йоханссон — Черная Вдова;

  • Брэдли Купер — Ракета;

  • Крис Хемсворт — Тор;

  • Крис Эванс — Капитан Америка;

  • Эванджелин Лилли — Оса;

  • Том Холланд — Человек-паук;

  • Роберт Дауни мл. — Железный человек/Тони Старк;

  • Джош Бролин — Танос;

  • Пол Радд — Человек-муравей;

Трейлеры

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали первый полноценный трейлер, в котором появилась Капитан Марвел. Она воссоединится со Мстителями, чтобы бороться с Таносом.

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