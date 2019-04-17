"Мстители. Финал": когда выйдет в Украине, трейлеры и все факты о фильме

25 апреля 2019 года на экраны выйдет четвертый фильм о Мстителях, который будет носить название "Финал". Такое "имя" лента получила не просто так - она станет последней для многих героев киновселенной Marvel.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, что известно о предстоящей премьере.

Без Табу

Дата выхода

Фильм появится в мировом прокате 25 апреля. В Украине премьера также запланирована на эту дату. Отметим, что забронировать или приобрести билет на премьерный показ новых "Мстителей" уже практически невозможно: билеты раскупили за считанные дни.

Кадр со съемок MyFilms.pro

Сюжет

Кевин Файги, босс Marvel Studios неоднократно заявлял, что трейлеры и рекламные ролики четвертых "Мстителей" покажут не более 15 минут хронометража фильма, поэтому уловить хоть что-то из сюжета очень сложно. Из трейлеров фильма можно понять, что оставшиеся после сражения с Таносом Мстители решили вступить с ним в бой еще раз и вернуть уничтоженных им людей.

Актерский состав

В четвертом фильме о Мстителях заявлены следующие актеры:

Бри Ларсон — Капитан Марвел;

Карен Гиллан — Небула;

Скарлетт Йоханссон — Черная Вдова;

Брэдли Купер — Ракета;

Крис Хемсворт — Тор;

Крис Эванс — Капитан Америка;

Эванджелин Лилли — Оса;

Том Холланд — Человек-паук;

Роберт Дауни мл. — Железный человек/Тони Старк;

Джош Бролин — Танос;

Пол Радд — Человек-муравей;

Трейлеры

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали первый полноценный трейлер, в котором появилась Капитан Марвел. Она воссоединится со Мстителями, чтобы бороться с Таносом.

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