"Мозг расплавился": названа окончательная причина смерти Табакова

Стала известна окончательная причина смерти российского актера Олега Табакова, умершего в понедельник, 12 марта.

Так, ранее сообщалось, что Табаков скончался от сердечного приступа. Позже оказалось, что у артиста была деструктивная пневмония – тяжелая болезнь с гнойно-воспалительным процессом, который распространился на весь организм. Серьезные проблемы со здоровьем начались после неудачной имплантации зубов - от обширного загноения тканей у актера практически "расплавился мозг", пишет Комсомольская правда.

"У Олега Павловича очень болели зубы. Табаков старался виду не показывать, но в какой-то момент признался, что больше не может терпеть боль и срочно обратился к стоматологу. Из воспаленной десны "зараза", видимо, попала в кровь и спровоцировали гнойное поражение легких", - отметила подруга артиста Ирина Мирошниченко.

Олег Табаков Правмир

"Возможно, гнойная инфекция проломила физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой, и у актера также развился менингит, когда мозг буквально плавится от гноя", – прокомментировали ситуацию лечащие врачи.

Помимо этого, Олег Табаков боролся с раком предстательной железы. Этот диагноз был поставлен звезде еще десять лет назад. Актер регулярно проходил химиотерапию и продолжал активно работать. При этом, химиотерапия и имплантация зубов - категорически несовместимые процедуры.

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Сообщается, что вследствие у Табакова начался сепсис – заражение крови. Специалисты, проводившие имплантацию зубов актеру, либо не знали, что у него рак, либо просто решили заработать денег на болезни артиста и сознательно пошли на риск. .

Как сообщал "Обозреватель", народный артист РФ, актер театра и кино Олег Табаков был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.