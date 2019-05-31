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Любимый миллионами вампир стал новым Бэтменом

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Компания Warner Bros. официально назначила популярного актера, которого миллионы фанаток полюбили как Эдварда Каллена из "Сумерек", Роберта Паттинсон на роль Бэтмена.

Как сообщает Deadline, он выступит в роли рыцаря Готэма в новой трилогии, съемки которого стартуют в ближайшее время.

Любимый миллионами вампир стал новым Бэтменом

Instagram / official_robertpattinson

Уточняется, что Паттинсон понравился режиссеру супергеройской саги, но студия разрывалась между ним и Николасом Холтом, известным по ролям в "Толкин", "Безумный Макс. Дорога Ярости".

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Николас Холт

Николас Холт

Instagram / nicholashoult

С актером должны договориться о соглашении, которое будет включать варианты как минимум еще двух фильмов. Студии нужен был мужчина в возрасте 30 лет, потому что картина показывает главного героя Брюса Уэйна на этапах становления Бэтмена.

Другие издания сообщают, что официально только начались переговоры о том, кто сыграет главную роль. Однако сам Паттинсон на официальной странице в Instagram уже подтвердил, что утвержден на роль.

...Next Batman, what do you think?

Публикация от Robert Pattinson (@official_robertpattinson)

Съемки нового "Бэтмена" стартуют осенью 2019 года, а премьера состоится 25 июня 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2012 году сборы фильма Кристофера Нолана "Темный рыцарь возвращается" достигли 1,01 миллиарда долларов (при бюджете в 250 миллионов). Кристиан Бейл был в главной роли. В последний раз он появился в бразе Брюса Уэйна в "Лиге справедливости".

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Персона
Роберт Паттинсон
Теги
Бэтменфильм
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