Любимый миллионами вампир стал новым Бэтменом

Компания Warner Bros. официально назначила популярного актера, которого миллионы фанаток полюбили как Эдварда Каллена из "Сумерек", Роберта Паттинсон на роль Бэтмена.

Как сообщает Deadline, он выступит в роли рыцаря Готэма в новой трилогии, съемки которого стартуют в ближайшее время.

Instagram / official_robertpattinson

Уточняется, что Паттинсон понравился режиссеру супергеройской саги, но студия разрывалась между ним и Николасом Холтом, известным по ролям в "Толкин", "Безумный Макс. Дорога Ярости".

Николас Холт Instagram / nicholashoult

С актером должны договориться о соглашении, которое будет включать варианты как минимум еще двух фильмов. Студии нужен был мужчина в возрасте 30 лет, потому что картина показывает главного героя Брюса Уэйна на этапах становления Бэтмена.

Другие издания сообщают, что официально только начались переговоры о том, кто сыграет главную роль. Однако сам Паттинсон на официальной странице в Instagram уже подтвердил, что утвержден на роль.

Съемки нового "Бэтмена" стартуют осенью 2019 года, а премьера состоится 25 июня 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2012 году сборы фильма Кристофера Нолана "Темный рыцарь возвращается" достигли 1,01 миллиарда долларов (при бюджете в 250 миллионов). Кристиан Бейл был в главной роли. В последний раз он появился в бразе Брюса Уэйна в "Лиге справедливости".

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