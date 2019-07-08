Легендарный сериал "Беверли-Хиллз" возвращается: появились новые кадры со съемочной площадки

В сети появились кадры со съемок продолжения культового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210".

Так, снимками на своей странице в Instagram поделилась актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая в картине роль Бренды Уолш.

"Групповые фото", — написала звезда.

Герои сериала 20 лет спустя Фото: instagram/theshando

На фото можно увидеть почти всех актеров, сыгравших главные роли в сериале 20 лет назад. Отметим, что Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Шэннен Доэрти (Бренда Уолш), Иэн Зиринга (Стив Сандерс), Габриэль Картерис (Андреа Цукерман) и Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер) позировали возле гримерного вагона.

Герои сериала 20 лет спустя Фото: instagram/theshando

Герои сериала 20 лет спустя Фото: instagram/theshando

Шеннен Доэрти и Джейсон Пристли Фото: instagram/theshando

"Где же я была в это время? Обнимаю вас", — прокомментировала снимок еще одна звезда сериала "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг (Донна Мартин). Она также поделилась в сети кадром с коллегами.

Тори Спеллинг, Дженни Гарт и Джейсон Пристли Фото: instagram/torispelling

Отметим: новый сериал получил название "БХ90210" ("BH90210"). Первая серия на канале Fox выйдет 7 августа 2019. Всего в шоу будет шесть эпизодов. Подробности его сюжета пока не раскрываются.

Актеры сериала на съемках Фото: jetsetter.ua

Актеры сериала на съемках Фото: jetsetter.ua

Актеры сериала на съемках Фото: jetsetter.ua

Также напомним, что в марте 2019 года в возрасте 52 лет скончался актер Люк Перри — звезда сериала "Беверли-Хиллз", сыгравший одного из главных персонажей Дилана Маккея.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной смерти Люка Перри стал инсульт. 28 февраля 2019 года он был экстренно госпитализирован. Люка помещали в искусственную кому из-за "массированного" инсульта. Когда медики прибыли к нему домой, он еще мог говорить, но состояние резко ухудшилось. Спустя две недели после смерти прах актера развеяли над его фермой в Теннесси (штат в США).

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