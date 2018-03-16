Лара Крофт стала героиней порно-фильма

Известная студия по производству фильмов для взрослых Digital Playground сняла порно-пародию на картину о культовом персонаже кино - Ларе Крофт (чтобы посмотреть трейлер пародии, доскрольте новость до конца).

Компания выпустила порно-версию фильма о девушке-расхитительнице гробниц накануне выхода фильма "Tomb Raider: Лара Крофт", премьера которого в Украине состоялась в среду, 14 марта.

Картина для взрослых получила название "Poon Raider: A DP XXX Parody". Порноверсия "Лары Крофт" состоит из четырёх частей.

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Главные роли сыграли известные порнозвезды Кимми Грэджер, Рина Эллис, Тина Кэй, Дэнни Ди и Райан Райдер. Для того чтобы избежать проблем с авторскими правами, главную героиню озвучила Лаура Кротч. Все действие происходит в Англии.

Как сообщал "Обозреватель", украинские зрители раскритиковали нашумевший фильм "Расхитительница гробниц: Лара Крофт", назвав главными минусами несуразный сюжет и отвратительную актерскую игру.