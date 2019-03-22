Квест ''Игры престолов'': фаны сериала нашли первый Железный трон

Фанаты сериала "Игра престолов" нашли первый Железный трон из шести спрятанных шоураннером HBO по всему миру в рамках квеста #ForTheThrone. Мероприятие авторы саги приурочили к выходу 8-го, заключительного, сезона.

Как пишет BGR, королевский стул был спрятан на лесном участке в Глостершире (Англия). Двоим друзьям на поиски трона понадобилось три дня.

Фото: twitter.com

Вскоре после этого на официальном канале HBO в YouTube вышло сразу несколько роликов, на которых в разное время суток запечатлен следующий трон - Трон Севера. Снег и север - это все, что о нем известно.

Примечательно, что за успешное нахождение первого трона приятели также получили в подарок корону.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая серия финального восьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны в США 14 апреля, а буквально на следующий день появится дубляж на русской и украинском языках.

Ранее НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из "Игры престолов".

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