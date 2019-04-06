Кто умрет первым? Появился прогноз главных событий "Игры престолов-2019"

Создатели культового сериала "Игра престолов" анонсировали много потерь среди основных персонажей в финальном сезоне.

Эксперты оценили вероятность будущих событий и выяснили, кого могут убить первым, а кто является вероятным претендентом на "Железный трон".

По прогнозам, нынешний лорд Железных островов Эурон Грейджой является первым кандидатом на быструю смерть – коэффициент 2,5. Следом за ним может умереть Санса Старк – 3,5. Единственная дочь Бейлона Грейджоя Яра занимает в рейтинге третье место – 6,5. А следом за ней следует брат Теон – 9. Пятерку в списке будущих мертвецов замыкает королева Серсея Ланннистер – 10.

Шансы править Вестеросом у "трехглазого ворона" Брана Старка самые высокие – коэффициент 2,5. А "Король севера" Джон Сноу (Таргариен) в рейтинге на втором месте – 3,5. "Мать драконов" Дейенерис Таргариен в списке претендентов на "Железный трон" занимает третью строчку – 7,5. Менее вероятными правителями Вестероса могут быть Тирион Ланнистер и Король Ночи – 7,5 и 10 соответственно.

По данным "Фаворит Спорт", правица Дейенерис Тирион является фаворитом среди украинцев: на него принято более 25%. Следом идет сама Таргариен и бастард погибшего короля Роберта Баратеона Джендри.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая серия финального восьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны в США 14 апреля, а буквально через пару дней появится дубляж на русской и украинском языке. НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из сериала.

3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера, на которой присутствовали авторы проекта и актеры, снявшиеся в ленте.

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