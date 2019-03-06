Крупнейшая сеть кинотеатров Multiplex открывает свой первый в Одессе кинотеатр

7 марта в 18.00 свои двери торжественно распахнет новый 8-ми зальный кинотеатр, общей площадью 3 315 м и вместительностью 777 зрителей.

Новый кинотеатр в Одессе оснащен, новейшим проекционным оборудованием Barco Laser, которое обеспечит сверх чёткое изображение и контрастность на 60% выше стандартной ксеноновой лампы. А в комплексе со звуковой системой Dolby Atmos и самым передовым киносабвуфером THOR, создадут максимальный эффект присутствия, усиливая визуальные и звуковые ощущения во время просмотра фильма в десятки раз.

Дизайнеры и архитекторы команды Multiplex создали эксклюзивное оформление кинотеатра в стиле ретро футуризма, с применением современных систем освещения, комфортными зонами отдыха, игровыми автоматами и фото-кабинкой, где гости могут бесплатно запечатлеть счастливый момент посещения кинотеатра.

“Одесса - последний большой город Украины, где у нас не было кинотеатра. И мы постарались сделать что-то по-настоящему необычайное. Наш новый кинотеатр будет состоять из 2 уровней. Первый в стиле футуризма 80-ых, для его создания мы вдохновлялись такими легендарными фильмами, как “Бегущий по лезвию” и “Трон: Наследие”. На втором уровне будет располагаться три зала класса люкс для самой взыскательной публики. Там будет воплощена модель ресторанного обслуживания в залах, которая уже существует в некоторых кинотеатрах сети. Для этого эксклюзивное меню разрабатывает один из известных Одесских рестораторов. Среди технологических новинок - зал с лазерной системой проекции проекции звуком atmos. Зал №1 оснащён исключительно премиальными сидениями и нашим классическим последним рядом реклайнеров. Вечеринка в честь открытия кинотеатра состоится 7 марта в 18:00, а второй уровень кинотеатра заработает уже в мае.” - сказал генеральный директор сети кинотеатров Multiplex, Виталий Писаренко.

В честь открытия состоится грандиозная вечеринка.

Для того, чтобы попасть на открытие достаточно купить билеты на сеансы 7 марта с 19:45 до 20:30.

Билеты на вечеринку можно приобрести по ссылке: https://goo.gl/V2pQ5u

За отличное настроение вечера отвечают: зажигательный DJ, ведущий, который с радостью обменяет эксклюзивные призы на ваше участие в конкурсах и аниматоры, готовые украсить ваши праздничные селфи.

До встречи на открытии!

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