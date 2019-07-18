Король Лев: как изменились персонажи в ремейке культового мультика

В четверг, 18 июля, в украинский прокат выходит мультфильм "Король Лев" (The Lion King) — ремейк одноименного мультфильма 1994 года.
Первый мультик о льве Симбе от компании Walt Disney Pictures вышел в далеком 1994 году. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменились персонажи в 2019 году.
Муфаса и Симба
Кадр из мультфильма 2019 года
Фильм производился на протяжении трех лет. Работа началась еще летом 2016-го в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Производством занимался талантливый режиссер Джон Фавро ("Книга джунглей", "Железный человек" и "Железный человек 2"). Сценарий написал Джефф Натансон ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал").
Симба
1994 год
2019 год
1994 год
2019 год
Муфаса
1994 год
2019 год
Нала
1994 год
2019 год
Шрам
1994 год
2019 год
Сараби
1994 год
2019 год
Тимон
1994 год
2019 год
Пумба
1994 год
2019 год
Зазу
1994 год
2019 год
Рафики
1994 год
2019 год
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