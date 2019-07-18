Король Лев: как изменились персонажи в ремейке культового мультика

В четверг, 18 июля, в украинский прокат выходит мультфильм "Король Лев" (The Lion King) — ремейк одноименного мультфильма 1994 года.

Первый мультик о льве Симбе от компании Walt Disney Pictures вышел в далеком 1994 году. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменились персонажи в 2019 году.

Муфаса и Симба Кадр из мультфильма 2019 года

Фильм производился на протяжении трех лет. Работа началась еще летом 2016-го в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Производством занимался талантливый режиссер Джон Фавро ("Книга джунглей", "Железный человек" и "Железный человек 2"). Сценарий написал Джефф Натансон ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал").

Симба

1994 год

2019 год

1994 год

2019 год

Муфаса

1994 год

2019 год

Нала

1994 год

2019 год

Шрам

1994 год

2019 год

Сараби

1994 год

2019 год

Тимон

1994 год

2019 год

Пумба

1994 год

2019 год

Зазу

1994 год

2019 год

Рафики

1994 год

2019 год

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 июля американская киностудия Netflix презентовала третий сезон телесериала "Очень странные дела". В ленте снялся 33-летний киевлянин Алек Утгофф. Актер сыграл роль российского ученого Алексея Смирнова и впервые появился в сериале в 5 серии 3 сезона.

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