Кинокритик и поклонник Джексона выступил в защиту скандального фильма о педофилии

Скандальная картина HBO "Покидая Неверленд", обвиняющая поп-звезду Майкла Джексона в педофилии, заслуживает внимания. Некоторые ее эпизоды заставляют сомневаться, что картина построена на лжи, как утверждает семья музыканта и поклонники артиста.

Таким мнением в авторской рецензии для Esquire поделился кинокритик и преданный поклонник певца Алексей Васильев. Просмотрев 4-часовый документальный фильм, рецензент указал на главный его посыл. OBOZREVATEL приводит ключевые цитаты критика.

Фото: newyorker.com

Во-первых, "Покидая Неверленд" — высококачественный продукт, который смотрится на одном дыхании, потому что показывает, как устроен мир, в который мы никогда не заглядывали, — мир педофилии. Причем показывает глазами детей, которые там побывали (я был настроен скептически, но после просмотра фильма у меня не осталось причин сомневаться в правдивости истории Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака).

В какой-то момент во время просмотра уже перестаешь обращать внимание на отталкивающие своей подробностью описания секса и с медицинским душком слова "пенис" и "анус". Потому что больше всего удивляет, что Робсон и Сейфчак сами захотели — и упрашивали матерей им позволить — спать в одной кровати с "Майклом" и вполне естественно согласились на те упражнения, которые "Майкл" назвал проявлением их любви. Если верить их историям (а мы верим), то получается, что в возрасте 7 и 10 лет мальчики полюбили Майкла Джексона. И это примечательно, потому что сам Джексон этого чувства с детства был лишен, да и детства как такового у него не было — и эту мысль герои фильма, Робсон с Сейфчаком, и их мамы с сестрами, которые прекрасно знали певца, повторяют неоднократно. "Ведь у Майкла не было детства".

Поначалу "Покидая Неверленд" кажется мелодрамой, но постепенно, ближе к концу первой части, эта мелодрама из романтической становится брутальной. Парни рассказывают, как ревновали к новым мальчикам в жизни Джексона, как у них опускалось сердце, когда их идол и ментор удалялся в ванную с другим, и они понимали, что новенький теперь там, где было их место. Такое нарочно не придумаешь. Про физиологию и психоэмоциональное состояние можно вычитать в соответствующей литературе, но рассказать жестокую мелодраму про ревность и слезы променянных на других 10-летних пацанов — до такого не додумался бы ни один фантазер. Именно это окончательно убеждает в подлинности историй Робсона и Сейфчака.

Новости Скандал вокруг фильма о педофилии Майкла Джексона получил продолжение

Джексона же обвинять бесполезно — он уже умер. И это фильм не про Джексона, не про то, плохой он или хороший. Это серьезное высказывание на сложную и отчасти табуированную тему педофилии, это иллюстрация того, как она может проявляться, как она сказывается на детях и какие может принести последствия через 20−30 лет, казалось бы, благополучной жизни (ведь один из героев, Уэйд Робсон стал одним из виднейших хореографов 1990-х, в 17 лет ставившим шоу и клипы Бритни Спирс и NSYNC, вполне успешным человеком; прошлое ударило гораздо позже). И бороться с этим можно одним способом: соблюдать элементарные правила ухода за своими детьми, в первую очередь — не пускать их одних к чужим на ночь.

Конечно, история куда сложнее, и, чтобы понять все ее многообразие, вам стоит посмотреть этот четырехчасовой фильм. Тех же, кто просто отказывается верить в совершение Джексоном аморальных поступков в отношении детей и захочет нас отругать, я прошу перечитать предисловие и принять во внимание, что Робсон и Сейфчак — люди, которые своими показаниями не дали Джексону сгнить в тюрьме, и рассказали они свою историю в тот момент, когда ему уже ничто не угрожает.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм о Майкле Джексоне повествует о показаниях двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл "Неверленд".

Сейфчак, которому на тот момент было 10 лет, рассказал, что имел интимные отношения со знаменитым певцом, и даже "пребывал с ним в фиктивном браке".

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