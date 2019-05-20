ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости

Кино на Диване
Кино на Диване
БлогерВсе статьи автора

Все дороги всегда ведут в Рим

996Читать материал на украинском

Представьте, что какой-то наглец возьмется сравнивать религию и науку. Какие последствия будет иметь такой поступок? Доказать, что одно важнее другого не получится.

Все дороги всегда ведут в Рим

Папа убит, все претенденты на папский сан – похищены, и какой-то незнакомец угрожает их убить. На испытаниях адронного коллайдера ученый совершил самоубийство, при этом опасное антивещество исчезло. Кто сможет разобраться в этих запутанных событиях и спасет мир от гибели?

Правильный ответ есть только один – профессор Лэнгдон.

Посмотреть фильм "Ангелы и демоны" и узнать, чем все закончилось, можно ЗДЕСЬ. Бесплатно после регистрации!

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Кино на ДиванеКино на Диване
Место
Украина
Тег
кино
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения