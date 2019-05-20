Представьте, что какой-то наглец возьмется сравнивать религию и науку. Какие последствия будет иметь такой поступок? Доказать, что одно важнее другого не получится.
Папа убит, все претенденты на папский сан – похищены, и какой-то незнакомец угрожает их убить. На испытаниях адронного коллайдера ученый совершил самоубийство, при этом опасное антивещество исчезло. Кто сможет разобраться в этих запутанных событиях и спасет мир от гибели?
Правильный ответ есть только один – профессор Лэнгдон.
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