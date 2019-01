Известного американского актера зверски избили: опубликовано фото

В американском Чикаго жестоко избили актера, звезду сериала "Империя" Джусси Смоллетта.

По данным TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, двое неизвестных напали на мужчину, выкрикивая расистские и гомофобные лозунги.

Смоллетт прилетел в Чикаго на съемки, а около двух часов ночи отправился в кафе в одном из престижных районов. По дороге обратно к нему подошли неизвестные в лыжных масках и стали выкрикивать оскорбления, после чего жестоко избили.

Джусси Смоллетт TMZ

Уточняется, что преступники пытались задушить актера, накинув на шею веревку, а затем облили отбеливателем. Они выкрикивали: "This is MAGA country! (Make America Great Again — предвыборный лозунг Дональда Трампа — "Сделаем Америку снова великой"). В итоге Смоллетта госпитализировали со сломанным ребром.

В связи с нападением на актера съемочная группа сериала "Империя" собрала экстренное совершение, в ходе которого было принято вооружить остальных членов группы для их безопасности.

"Мы были глубоко расстроены и возмущены, узнав, что член нашей семьи Джусси Смоллетт подвергся жестокому нападению. Мы будем сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы привлечь этих преступников к ответственности. Вся студия, сеть и производство объединены перед лицом любого презренного акта насилия и ненависти – и особенно против одного из нас", – сказано в заявлении Fox.

Сериал "Империя" Instagram @jussiesmollett

Уточняется, что за несколько дней до нападения Смоллетт получил письмо с угрозами. ФБР начало расследование. По данным издания, полицейские посетили универмаг Target рядом с местом происшествия и изъяли записи с камер наблюдения.

Письмо с угрозами

Джусси Смоллет исполняет в сериале "Империя" роль Джамала Лайона. В жизни он является открытым геем, о чем рассказывал на популярном шоу Эллен Дедженерес.

Джусси Смоллетт Instagram @jussiesmollett

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в Киеве напали на украинского поп-певца и актера DZIDZIO (Михаила Хому), в результате чего у него была повреждена барабанная перепонка.

