''Игра престолов'': раскрыты новые подробности о долгожданном сезоне

Некоторые серии долгожданного финального сезона культового сериала "Игра престолов" будут длиться до 80 минут.

О хронометраже сообщает журнал Premiere со ссылкой на французскую телесеть Orange Cinema Series.

В частности, первые серии будут длиться 60 минут, а остальные четыре — по 80, однако продолжительность некоторых эпизодов еще может измениться до завершения работы над сезоном.

Телеканал HBO пока никак не комментирует данные о хронометраже, хотя уже неоднократно анонсировалось, что длина серий будет сопоставима по времени с фильмами.

Précision utile : @OCSTV a expliqué oralement que les deux premiers épisodes de la saison finale de #GameOfThrones allaient durer 60 minutes, et les quatre suivants 80 mn d'après les dernières infos de HBO https://t.co/UIDwB7xtvU — Première (@PremiereFR) 22 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой Сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Восьмой, финальный сезон сериала стартует 14 апреля. Недавно появился самый полноценный к данному моменту трейлер финального сезона

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!