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''Игра престолов'': раскрыты новые подробности о долгожданном сезоне

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Некоторые серии долгожданного финального сезона культового сериала "Игра престолов" будут длиться до 80 минут.

О хронометраже сообщает журнал Premiere со ссылкой на французскую телесеть Orange Cinema Series.

В частности, первые серии будут длиться 60 минут, а остальные четыре — по 80, однако продолжительность некоторых эпизодов еще может измениться до завершения работы над сезоном.

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Телеканал HBO пока никак не комментирует данные о хронометраже, хотя уже неоднократно анонсировалось, что длина серий будет сопоставима по времени с фильмами.

''Игра престолов'': раскрыты новые подробности о долгожданном сезоне

Как сообщал OBOZREVATEL, "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой Сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Восьмой, финальный сезон сериала стартует 14 апреля. Недавно появился самый полноценный к данному моменту трейлер финального сезона

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сериал
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