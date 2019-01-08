''Игра престолов'': появились первые кадры финального сезона

Американский телеканал HBO 8 января презентовал промо-ролик своих самых громких премьер на текущий год, среди которых оказался заключенный сезон культового сериала "Игра престолов".

Соответствующее видео было показано на 76-й церемонии вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе (чтобы посмотреть ролик, проскрольте до конца страницы).

В тизере можно увидеть почти всех главных героев сериала, которые дожили до 8 сезона. Среди них Джон Сноу, который оказался Таргариеном, его родственница – королева драконов Дейнерис Таргариен, старшая дочь дома Старков — Санса, Джорах Мормонт, Бриенна Тарт.

Судя по тизеру, Джон и Дейнерис прибыли в Винтерфелл, где произошло первое знакомство Сансы с матерью драконов.

"Игра престолов" скриншот

В ролик также вошли кадры из новых сезонов сериалов "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "Вице-президент", "Екатерина Великая" и "Хранители".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно дублерша Эмилии Кларк в сериале "Игры престолов" родила первенца.