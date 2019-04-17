"Игра престолов-8": где и когда смотреть вторую серию

Вторая серия 8 сезона культового сериала "Игра престолов" появится на экранах 21 апреля. В Украине - 22 апреля 2019. Длительность серии - 54 минуты, а режиссером второго эпизода будет Дэвид Наттер. Всю информацию о 8 сезоне можете прочитать здесь.

В трейлере 2 серии "Игры престолов" можно увидеть, что Джейме Ланнистеру, который прибыл в Винтерфелл, придется ответить за свои старые ошибки перед Дейнерис Таргариен, а армия мертвецов приближается к людям.

Где смотреть

После выхода на языке оригинала на следующий день появится русская озвучка. Качественный перевод делает студия LostFilm. Украинский перевод обычно выходит на следующий день после премьеры.

Легально посмотреть "Игру престолов" в Украине можно через следующие ресурсы: Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv и Sweet.tv. Эти сервисы не нарушают авторские права и законодательство.

kinopoisk.ru

Дата выхода серий "Игры престолов-8"

• 2 серия: 21 апреля (58 минут);

• 3 серия: 28 апреля (1 час 22 минуты);

• 4 серия: 5 мая (1 час 18 минут);

• 5 серия: 12 мая (1 час 20 минут);

• 6 серия: 19 мая (1 час 20 минут).

Как сообщал OBOZREVATEL, литературной основой "Игры престолов" стал цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. При чем он так и не дописал две книги. Писатель пояснил, что хочет выпустить их уже после окончания сериала.

НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из сериала. Позже поклонников озадачили мрачным тизером.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!